“Invito i colleghi candidati sindaci ad un incontro pubblico sui Comparti”

“Dopo essere stata ai comparti ed aver ascoltato i miei concittadini, ritengo opportuno che sia arrivato il momento di dare voce alle loro richieste per approfondire gli aspetti delle problematiche che a tutt’oggi li affliggono.

Ed è per questo che invito tutti i miei colleghi candidati sindaci ad un franco e pubblico confronto con i residenti dei comparti, per ragionare sulle varie questioni e cercare opportunità di sviluppo per una delle zone della città che ha maggiormente bisogno di servizi e di riqualificazione”.

Maria Teresa Valente

Candidato Sindaco CON MANFREDONIA e MD