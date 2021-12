Invia l’albero e vinci! Parte il contest del Natale 2021

Il contest ufficiale del natale de ilsipontino.net è pronto per partire! Da diversi anni la nostra redazione promuove questo progetto per condividere quel sano calore natalizio, specie in anni difficili come questi che stiamo vivendo.

Partecipare è semplicissimo, basta inviare la foto del vostro albero di Natale, del vostro addobbo natalizio, della vostra vetrina natalizia o del vostro presepe, naturalmente con la speranza di poter infondere gioia, speranza e coraggio.

Potrai inviarci la foto scrivendoci il tuo nome e cognome sulla mail ilsipontino@gmail.com, le foto verranno pubblicate nell’album della pagina facebook ilsipontino.net – appena la tua foto sarà online potrai condividerla e farla votare dai tuoi amici.

Si potrà inviare la foto e farla votare fino al 31.12.2021 – La foto con più Mi Piace vincerà un trofeo natalizio de ilSipontino.net