Un settantenne straniero non ancora identificato è stato investito e ucciso in via San Severo, alla periferia di Foggia. Intorno alle 5 di oggi la vittima stava camminando sulla strada quando è stata travolta da un’automobile il cui conducente si è fermato, allertando i soccorsi. Per lo straniero però non c’è stato nulla fare. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

