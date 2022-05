Tragedia questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Trinitapoli. Qualche giorno fa un’altra tragedia sui binari sul tratto Foggia- Lucera

Un uomo ha perso la vita, per cause in fase di accertamento, dopo essere stato travolto da un treno.

La tragedia è accaduta verso le 6,00 di oggi sul tratto ferroviario Bari – Foggia.

Estesi i disagi alla circolazione ferroviaria