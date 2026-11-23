Inverno a due passi dall'Italia: è la volta buona?
Per adesso è certo l'affondo di mercoledì 25 novembre
Quello di mercoledì 25 novembre, secondo MeteoLive, sarà un affondo importante, capace di riportare precipitazioni (anche nevose sulle Alpi) e instabilità su diverse regioni italiane, ma soprattutto rappresenterebbe l’ultimo tentativo dell’Oceano di mantenere aperta una porta che rischia di richiudersi rapidamente.
Ma ad est spunta il blocco anticiclonico russo-scandinavo. È proprio quest’ultimo, in prospettiva, a rappresentare la novità più significativa del panorama meteorologico europeo. La sua presenza favorisce infatti una circolazione continentale orientale che potrebbe convogliare aria progressivamente più fredda verso l’Europa centrale e successivamente anche verso parte della Penisola italiana.
Gli effetti sul nostro Paese potrebbero essere particolarmente evidenti sulle regioni settentrionali e lungo il versante adriatico, aree che tradizionalmente risentono maggiormente delle correnti orientali. Si tratterebbe tuttavia di un ingresso freddo che funzionerebbe maggiormente con il supporto di una vera struttura depressionaria mediterranea in grado di valorizzarne appieno il potenziale invernale.