Invasione durante Foggia-Catanzaro, arriva il Daspo per i due tifosi

La Questura di Foggia ha emesso il provvedimento DASPO di divieto di accesso alle competizioni sportive nei confronti di due tifosi foggiani che nell’ultima partita casalinga si sarebbero resi protagonisti di gravi comportamenti che hanno messo in pericolo l’ordine e sicurezza pubblica consistenti nello scavalcamento e invasione di campo in occasione dello svolgimento dell’incontro di calcio Foggia – Catanzaro disputatosi in data 11 aprile u.s.

I provvedimenti in questione sono stati emessi, anche sulla base dell’ immediata attività di indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, avviata nell’immediatezza dei fatti, che ha consentito di identificare ed acquisire convergenti profili di responsabilità nei confronti dei predetti che hanno costretto l’arbitro a sospendere temporaneamente l’incontro di calcio . Gli stessi non potranno accedere agli impianti sportivi per 5 anni.

Sono in corso ulteriori approfondimenti sui disordini avvenuti.