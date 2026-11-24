Invasi pugliesi e lucani: riserve idriche più che raddoppiate in un anno!
Il quadro che emerge è decisamente migliore rispetto allo stesso periodo del 2025.
𝐈𝐍𝐕𝐀𝐒𝐈 𝐏𝐔𝐆𝐋𝐈𝐄𝐒𝐈 𝐄 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐍𝐈: 𝐋𝐄 𝐑𝐈𝐒𝐄𝐑𝐕𝐄 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐏𝐈𝐔̀ 𝐂𝐇𝐄 𝐑𝐀𝐃𝐃𝐎𝐏𝐏𝐈𝐀𝐓𝐄 𝐈𝐍 𝐔𝐍 𝐀𝐍𝐍𝐎!
Fonte: MeteoNetwork Puglia
Torniamo a fare il punto sulla disponibilità idrica degli invasi che alimentano il sistema pugliese e lucano, con i dati aggiornati al 18 novembre 2026.
Il quadro che emerge è decisamente migliore rispetto allo stesso periodo del 2025.
Considerando complessivamente gli invasi monitorati, la disponibilità raggiunge 298,9 milioni di metri cubi, contro i 138,9 milioni di m³ del 2025.
Si tratta di un incremento di circa 160 milioni di m³, pari al +115,2%: le riserve idriche sono quindi più che raddoppiate nell’arco di un anno!
ALCUNI DATI DA SEGNALARE:
INVASI LUCANI
* Monte Cotugno: 89,4 milioni di m³ (+172%)
* Pertusillo: 62 milioni di m³ (+126%)
* San Giuliano: 25,2 milioni di m³ (+75%)
* Serra del Corvo (Basentello): +623%
INVASI DAUNI
* Occhito: 79,9 milioni di m³ (+104%)
* Capaccio: +873%
* Marana Capacciotti: +61%
* San Pietro sull’Osento: +9,5%
Rispetto al precedente aggiornamento del 7 aprile 2026, abbiamo inoltre ampliato il monitoraggio includendo ulteriori invasi lucani, grazie ai dati provenienti dall’Autorità di Bacino della Basilicata, dal Consorzio di Bonifica della Basilicata e da Acque del Sud S.p.A.
ATTENZIONE: l’aumento rispetto al 2025 rappresenta un dato certamente positivo, ma non equivale necessariamente al superamento della crisi idrica. Per valutare la reale situazione delle riserve occorre considerare anche la capacità complessiva degli invasi, i fabbisogni e l’andamento delle precipitazioni nei prossimi mesi.
Un patrimonio idrico decisamente più consistente rispetto a un anno fa, da continuare a monitorare con attenzione.
Dati aggiornati al 18/11/2026.