Intitolato a Costantino Ciavarella l’ospedale di San Nicandro Garganico

Il servizio di Luca Maria Pernice

Questa mattina, il Direttore Generale ASL FG Vito Piazzolla alla presenza Del Sindaco della Città di Sannicandro Garganico, Matteo Vocale, ha inaugurato l’Ospedale di Comunità intitolato al dott. Costantino CIAVARELLA, sindaco e medico, della città , venuto meno nel gennaio del 2021 agli affetti dei propri cari per via del Covid-19.Tra i vari interventi quello della Dirigente Infermieristica ASL FG dott.ssa Mina De Gennaro: “Un nuovo modello di assistenza sanitaria, di prossimità, integrato e supportato dalla Telemedicina affinché gli operatori sanitari delle strutture periferiche non si sentano mai abbandonati durante lo svolgimento del proprio lavoro”.La struttura mette a disposizione 20 posti letto rivolti alle persone fragili che necessitano di assistenza o sorveglianza sanitaria infermieristica anche notturna.