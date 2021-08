Intimidazione a Rossi, la solidarietà di Adriano Carbone

COMUNICATO STAMPA

LA SOLIDARIETÀ DI ADRIANO CARBONE E FDI MANFREDONIA ALL’AMMINISTRATORE DELL’AZIENDA DEI SERVIZI ECOLOGICI, VITTIMA DI UNA GRAVISSIMA INTIMIDAZIONE

Di seguito, una nota di Adriano Carbone e di Fratelli d’Italia Manfredonia.

“A titolo personale e in rappresentanza di tutti i dirigenti, iscritti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia a Manfredonia, esprimo sentita solidarietà all’’Amministratore Unico dell’Azienda dei Servizi Ecologici S.p.A. del Comune di Manfredonia, vittima di una grave intimidazione che deve produrre l’effetto opposto, respingere al mittente qualsiasi tentativo di condizionamento dell’operato di qualunque persona rivesta una funzione pubblica e lavori a servizio della collettività, e ricompattare trasversalmente la comunità in nome della legalità e della correttezza della politica e della pubblica amministrazione.

Il commissariamento prima e lo scioglimento poi dell’amministrazione comunale in carica ha rappresentato un punto di non ritorno, e Fratelli d’Italia intende rappresentare il baluardo di una svolta necessaria e imprescindibile, per restituire alla politica etica e decoro.

L’auspicio è che il lavoro degli inquirenti permetta di risalire ad autori e mandanti di questo ultimo, deprecabile episodio, che non può essere né tollerato né minimizzato”.

Manfredonia, 9 agosto 2021