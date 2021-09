Intervista all’ On. Michele Bordo, tra politica nazionale, regionale e locale

“La correttezza istituzionale non c’entra assolutamente niente in nell’endorsment di Emiliano a Salvini. Il Presidente della Regione Puglia ha fatto una valutazione sbagliata e bene hanno fatto i circoli del Pd e gli elettori dalla base a reagire. Noi siamo e saremo assolutamente alternativi a Salvini che non ha una visione del Paese (è contro le questioni green pass, vaccini, accoglienza, immigrazione) con la quale possiamo andare d’accordo. Quello del Presidente Emiliano è stato uno scivolone che si poteva risparmiare. Non credo abbia fatto questo per avere la Lega nel governo regionale, anche perché se così fosse il Pd starebbe sicuramente da tutt’altra parte”.

E’ tranchant la presa di posizione dell’On. Michele Bordo ai microfoni de ilsipontino.net in occasione del presentazione di “Patrie”, il libro dell’ex Governatore Nichi Vendola svoltasi ieri sera a “Marina del Gargano” nell’ambito della rassegna letteraria “Ti Porto un libro”.

Ed a proposito di Lega e Salvini, l’On. Bordo aggiunge. “La Lega sta perdendo credibilità e lo dicono i sondaggi. Strizza strumentalmente l’occhio ai no-green pass perché teme di essere sorpassato definitivamente da Fratelli d’Italia. E’ indiscutibile che il green pass vada esteso e che ci sia l’obbligo di vaccinazione, le uniche alternative per difenderci dal Covid-19 sarebbero nuove restrizioni e lockdown che l’economia ed il tessuto sociale italiano non può permettersi”.