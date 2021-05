Intervista al nuovo Prefetto di Foggia Carmine Esposito “le istituzioni in questi anni, hanno risposto colpo su colpo a tutti gli episodi di criminalità”

Bisogna capovolgere la clessidra, bisogna cercare di imprimere il massimo sforzo per far tornare la voglia ai cittadini di credere nelle istituzioni. Una cosa è certa, le istituzioni in questi anni, hanno risposto colpo su colpo su ogni crimine.

“Qui c’è molto lavoro da fare però questo non deve costituire un impedimento. Anzi deve essere uno stimolo a fare tutto meglio e di più. Cercare di essere accanto alle istituzioni migliori. Cercare di offrire un contributo a tutti gli altri soggetti istituzionali che sono deputati al bene comune”. Sono le prime parole del neo prefetto di Foggia Carmine Esposito che si è insediato questa mattina dopo aver incontrato il presidente della Provincia Nicola Gatta nel corso delle prime visite istituzionali.

Esposito ha preso il posto di Raffaele Grassi, andato a guidare la prefettura di Padova. Napoletano di 57 anni Esposito è entrato in polizia nel 1985. Tra gli incarichi ricoperti anche quello al centro Interprovinciale della Criminalpol di Napoli dove porta a termine una serie di operazioni importanti tra cui l’arresto di Rosetta Cutolo, superlatitante e sorella del boss della camorra Raffaele Cutolo. Nel 2001 il trasferimento alla questura di Palermo. Nel 2010 viene nominato questore di Trapani e poi di Brescia. Nel 2016 viene nominato questore di Bari e dal 28 febbraio del 2019 è nominato questore di Roma. “Lo spirito con il quale io mi avvicino a questa nuova tappa della mia attività – ha aggiunto il nuovo prefetto di Foggia – è quella di un senso di abnegazione convinta, determinazione forte di fare il mio dovere, di cercare di essere all’altezza del compito che generosamente mi è stato attribuito”. “Questa – ha concluso – è una terra bellissima straordinaria, con qualche problema. Ma guai a pensare che i nostri territori non ne abbiano”.