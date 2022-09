Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al bilancio, presenta la sua candidatura alla Camera dei deputati per il Partito Democratico. In questo focus sulla città di Manfredonia, raccolto da ilsipontino.net, ragiona su i temi dell’occupazione, della salute, dell’Ospedale, della legalità, del rilancio del territorio e del no ad Energas.