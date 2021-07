Intervista a Raffaele Caputo segretario cittadino del PD, “Si sta provando a trovare intese solide”

L’intervista a Raffaele Caputo segretario del PD Cittadino nei giorni intensi della festa dell’unità: “Le scelte che il PD cittadino sta facendo per le prossime amministrative, a seguito di una intensa analisi e riflessioni, sono atte a rilanciare l’attività del partito, a rifondarlo e trovare nel panorama dei movimenti in città intese solide“.

Alla domanda su quali caratteristiche dovrebbe avere il nuovo sindaco, risponde: “Un buon amministratore dovrebbe essere spinto dallo spirito del buon padre di famiglia. Il sindaco deve avere la capacità di intercettare prima di tutti le esigenze ed i bisogni della città.”

Per finire, provando a comprendere se i tavoli in essere in queste settimane sono giunti a delle intese, risponde: “Si sta provando,con lavoro certosino, a trovare intese solide; in questo ambito il PD prova a fungere da cerniera, tra le forze del civismo che è nato in città e le vecchie forze dell’opposizione.“