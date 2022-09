Intervista a Mara Carfagna, ha incontrato oggi a Foggia gli elettori del Terzo Polo

Oggi 21 settembre a Foggia la Ministra per il Sud Mara Carfagna, capolista per la lista Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

L’incontro organizzato presso il Samí nuovo ristorante in fiera in viale fortore, insieme ai candidati del Terzo Polo, per confrontarsi sulle opportunità ed i servizi utili a favorire l’imprenditorialità femminile.

Tra le altre, sono intervenuti la:

– dott.ssa Daniela Eronia (presidente imprenditoria femminile CCIAA Foggia)

– dott.ssa Annalisa Curcetti

(Titolare e amministratrice della scuola dell’infanzia Melina Glaciale )

– dott.ssa Maria Grazia Ferraro (coordinatrice prov.le femminile di Puglia Polpolare )

– prof.ssa Rosa Cicolella (coordinatrice provinciale Italia Viva )

– Dott.ssa Valeria Evangelista (coordinatrice cittadina donne in Azione Foggia ).

L’incontro sarà moderato dai segretari provinciali Michele Triventi di Azione ed Aldo Ragni di Italia Viva.

Al termine la Ministra si recherà a San Severo dove alle 11:00 è previsto un incontro con amministratori, dirigenti di partito e cittadini presso il Demà Wine Bar in Via Minuziano, 163.