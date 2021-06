Intervista a Franco Ordine tra il ritorno di Zeman al Foggia e la nazionale di Mancini

Intervista a Franco Ordine a tutto campo: “L’arrivo di Zeman e Pavone a Foggia rappresenta sicuramente una sterzata all’entusiasmo ed al futuro della città, sarà importantissimo per l’Identità ed il senso di appartenenza per questa città” “La carriera di Zeman e la carriera di Pavone parlano da sole, ovviamente invito tutti ad avere pazienza e non caricare di eccessive aspettative questa nuova partenza, L’importante è che ci sia competenza e determinazione.”

Franco Ordine da anche un parere sulla Nazionale di Mancini: “Per comprendere il vero valore di questa nazionale bisognerà attendere gli impegni con squadre più strutturate, rispetto alle squadre fino ad ora affrontate” Alla domanda: “Quale sarà l’anti Inter per il prossimo campionato” risponde: “Nel prossimo campionato tornerà sicuramente la Juventus” C’è una sola sicurezza nel prossimo calciomercato: “Ci saranno grandi difficoltà di natura economica – finanziaria”