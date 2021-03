Intersos e l’assistenza sanitaria presso il nuovo campo covid a Borgo Mezzanone

Presso il Cara di Borgo Mezzanone è stato allestito nei giorni scorsi un campo covid, Ma come è la situazione? Lo chiediamo a Intersos: “La situazione non è comprensibile in quanto la presenza dei migranti a Borgo Mezzanotte non è purtroppo perfettamente quantificabile in quanto è un insediamento informale. Ma ci sono anche qui dei positivi al covid e quindi si procede al monitoraggio con eventuale quarantena dei positivi asintomatici nelle unità abitative predisposte“

INTERSOS è operativa a borgo mezzanotte dal 2018 e quest’anno ha rimodulato il servizio per via del covid, danno assistenza proprio per la lotta in questa pandemia.