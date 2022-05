International Museum Day 2022, il potere dei Musei

Il potere dei Musei

Manca ormai poco alla celebrazione della “Giornata Internazionale dei musei” che si terrà il 18 maggio.

I musei hanno il potere di trasformare il mondo attorno a se. Ricordiamo l’importanza di visitare questi luoghi a tutte le età a partire dall’infanzia, in quanto culle della cultura nazionale e non solo. La stessa società Italiana di Pediatria Preventiva invita i genitori a far visitare ai propri figli un museo, una pinacoteca o una galleria, a seconda delle inclinazioni e degli interessi dei piccoli.

Mai come in questo caso sicuramente la scelta viene facilitata dal fatto che il museo dei pompieri e della Croce Rossa Italiana nell’immaginario collettivo dei bambini è il mondo dei loro eroi: fare per un giorno i pompieri e i dottori.

Le tecniche adottate nel nostro museo portano allo sviluppo della fantasia, del pensiero e della capacità di osservare ed emulare; inoltre fanno sentire la storia più viva e vicino al singolo invogliandone lo studio, aiutano a comprendere lo stile di vita, oltre a operare un processo di sensibilizzazione nei confronti del nostro patrimonio culturale, artistico e ambientale.

Non bisogna poi sottovalutare le moderne tecnologie presenti nel nostro museo, le quali permettono di vivere il nostro luogo in realtà virtuale con la quale è possibile provare il brivido di essere catapultati in altre epoche precisi nei minimi dettagli e far rivivere le gesta dei loro eroi pompieri e dottori dediti al soccorso.

Possiamo quindi dire che nel museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia è possibile vivere un’esperienza completa e a tutto tondo come è stata quella vissuta dai bambini della terza classe dell’istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Manfredonia in visita in questi ultimi due giorni che hanno trovato un museo vivo e non solo grazie alle moderne tecnologie di cui esso è dotato ma anche grazie ai tantissimi reperti che hanno scritto la storia dei loro eroi e alle numerose aree ludiche e alle prove di spegnimento delle fiamme che hanno entusiasmato i tanti bambini compreso i loro docenti accompagnatori