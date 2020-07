Send an email

Internalizzazione educatori, Vincenzo Riontino: “Servizio importante per alunni disabili. Fondamentale stabilizzazione”

In questi giorni mi sono giunte lamentele dal mondo degli educatori (all’incirca 300 in provincia di Foggia),i quali si vedono, da anni, relegati ad essere quasi una figura marginale nell’ambito della scuola.

Infatti, da quando il servizio è passato alle cooperative, la paga risulta ridicola, così come la continuità del servizio, messa costantemente a rischio.

Si tratta di una figura specializzata, troppo importante per i ragazzi più bisognosi!

Pertanto, la Regionedeve impegnarsi per rivalutare professionalmente i tanti educatori che operano negli istituiti scolastici, lavorando ad una loro internalizzazione e stabilizzazione in tempi brevi, quantomeno in attesa che a riguardo si attivi anche il Governo.