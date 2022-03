Installati gli stalli per disabili a Cerignola, Bonito: “Incomprensibile stop di 5 anni”

Bonito sindaco di Cerignolla scrive: “Quando siamo arrivati a Palazzo di Città ci siamo subito resi conto di un fenomeno particolare: tutte le istanze basilari dei cittadini sono rimaste inevase anche per anni; tutte le istanze di pochi fortunati hanno invece seguito tortuosi e rapidissimi percorsi. È semplicemente vergognoso che per uno stallo per disabili, a Cerignola, si sia dovuto aspettare cinque anni, con buona pace dei bisogni delle categoria più vulnerabili. Con Teresa Cicolella abbiamo ultimato 250 stalli e abbiamo effettuato i ricalchi di 110 posti riservati a cittadini per motivi di salute o di lavoro. Adesso sono in lavorazione circa 40 pratiche per carico e scarico merci.”

Francesco Bonito Sindaco di Cerignola