Instagram down in tutto il mondo

A qualche malfunzionamento questa mattina è seguito un blackout riscontrato da molti utenti in tutto il mondo. Instagram è down oggi, 2 settembre, anche in Italia. Le prime segnalazioni poco prima delle 9 del mattino, poi sembrava che la situazione si fosse normalizzata. Invece alle 12.00 un nuovo picco di comunicazioni degli utenti che non riescono ad accedere all’app del social fotografico.

Oltre all’Italia, colpiti dal down di questa mattina anche altri Paesi come l’India e gli Stati Uniti. Mentre in Europa i malfunzionamenti si sono verificati in particolare dalle 12.00. C’è chi dice che non riesce a caricare storie e post, chi proprio non riesce ad entrare dell’app e chi vede il Feed bloccato. Su Twitter, l’hashtag #Instagramdown è in trending.