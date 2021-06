Insieme per la tutela dell’ambiente dei corsi d’acqua

Acquisire indicazioni e definire procedure condivise relativamente agli interventi di manutenzione di vie d’acqua comunque denominate e classificate, per quanto concerne, in particolare, le diverse esigenze paesaggistico–ambientali, idrauliche e sanitarie.

Questo l’obbiettivo del tavolo tecnico istituito da Comune di Vieste e Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, riunitosi presso la sede municipale del centro costiero.

Nel corso dell’incontro i tecnici dell’Ente consortile hanno illustrato alcuni schemi tipo di intervento finalizzati a favorire il regolare scorrimento delle acque e, al tempo stesso, assicurare isole di vegetazione e aree di riproduzione. Tanto, in particolare per quanto attiene alla rimozione della vegetazione presente nella parte bagnata della sezione.

E’ stato inoltre evidenziato che la maggiore attenzione dal punto di vista paesaggistico – ambientale deve essere rivolta verso quelle vie d’acqua a carattere sorgentizio, denominate “correnti”, mentre per i corsi d’acqua a carattere torrentizio deve essere posta maggiore attenzione in ordine all’aspetto puramente idraulico.

Per quanto concerne, infine, i periodi di riproduzione della fauna presente, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha auspicato la disponibilità di risorse da parte del Comune di Vieste per la redazione di uno specifico studio faunistico, al fine di ottimizzare gli interventi in questione, definendone, quindi, modalità e tipologia.

Grande apprezzamento per l’iniziativa è stata espressa dal Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Eligio Giovan Battista Terrenzio, il quale ha dichiarato che il Tavolo tecnico presso il Comune di Vieste declina nel modo migliore tre aspetti delle attività consortili: le sinergie istituzionali con le amministrazioni del comprensorio, l’attenzione concreta ai diversi aspetti floro-faunistici ed ambientali, la corretta gestione dei corsi d’acqua per la tutela e la salvaguardia dell’intero territorio.

Per il Comune di Vieste erano presenti il Sindaco Giuseppe Nobiletti, l’Assessore all’Ambiente, Dario Carlino ed il Dirigente Ufficio Ambiente Luigi Vaira; per il Consorzio sono invece intervenuti il Direttore Marco Muciaccia, il Capo Settore Forestale, Giovanni Russo, il funzionario del Settore Tecnico-Agrario, Nicola Torretta. Presenti inoltre Oscar Carraro e Vincenzo Cariello per l’Associazione Guardie Verdi e Pasquale del Giudice per l’Associazione Italia Nostra.