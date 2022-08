Insaporitore per pizza

Insaporitore per pizza: la ricetta di Silvia Mellini.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette materie prime, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

origano essiccato

basilico

erba cipollina

peperoncino secco(facoltativo)

pepe nero

sale grosso q.b.

PROCEDIMENTO

Se le erbe aromatiche fossero fresche accendere il forno a 50° e disporle su della carta forno stesa in una teglia. Lasciare in forno per circa 20 min: devono risultare ben asciutte.

A questo punto macinare bene tutti gli ingredienti. La consistenza deve risultare omogenea.

CONSIGLIO

Le quantità sono soggettive e relative al gusto personale. Naturalmente le erbe principal restano l’origano e il basilico.

Per una pizza alla diavola l’aggiunta del peperoncino è d’obbligo. Io li faccio essiccare al sole in tarda estate ma i peperoncini si trovano facilmente anche già essiccati.

E’ un insaporitore che nasce “per pizza”, ma è ottimo nel sugo al pomodoro fresco, nell’insalata di pomodori, per dare gusto all’impasto dei grissini etc…

