Insalata di farro con tonno, pomodorini e basilico

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

200 g farro

160 g tonno

Una ventina di pomodorini

Qualche foglia di basilico

Sale e olio Evo q.b.

PROCEDIMENTO

Cuocere il farro in abbondante acqua bollente e salata. I tempi di cottura variano a seconda del farro scelto, io l’ho fatto cuocere circa 25 minuti, attenetevi a quello che è indicato sulla confezione (potete anche farlo ammorbidire prima una ventina di minuti in acqua per accelerare i tempi).

Scolare il farro una volta cotto e sciacquarlo sotto il getto d’acqua fredda per un minuto.

Quando sarà raffreddato, unire i pomodorini tagliati a spicchi, il tonno, un filo d’olio e il basilico sminuzzato e mescolare il tutto.

Potete conservare questa pietanza in frigo per il giorno dopo se volete!

