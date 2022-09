L’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Angelo Salvemini, informa che sono iniziati anche i lavori dell’Amministrazione comunale per il rifacimento asfalto di Via Scaloria.

Terminati nei giorni scorsi gli interventi in zona Monticchio: Via Gargano, Via Salomone, Via Monte Sant’Angelo, Via degli Angioini, Via Capparelli, Via Cimaglia, Via Ragnatela, Via Galilei, Via dell’Arcangelo, Via Isonzo, Via Stella.