Iniziati i lavori di rifacimento asfalto di Via Gargano

Come da cronoprogramma sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento asfalto di Via Gargano.

Come informa l’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Angelo Salvemini, tali interventi sono svolti a costo zero per le casse dell’Amministrazione comunale grazie ad un accordo con Enel inerente il ripristino di strade interessate da cantieri e lavori di scavo. Nei prossimi giorni Enel interverrà anche su altre vie limitrofe nel quartiere Monticchio ed in altre zone della città.