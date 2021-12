Iniziati da Via della Croce i lavori di ripristino del manto stradale in città

RisistemiAMO la città

Iniziati da Via Porta Pugliese (e proseguiranno lungo Via delle Croce) i lavori di ripristino del manto stradale cittadino nelle vie oggetto di cantierizzazione di servizi come l’energia elettrica, rete telefonica e fibra (ad opera ed a carico delle stesse aziende).

Come informano Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Salvemini, nei prossimi giorni i lavori interesseranno altre aree della città così come gli interventi d’emergenza di messa in sicurezza delle strade (questa mattina svolti in zona Ospedale, così come sono stati completati quelli della stradina di accesso ai Comparti CA che costeggia lo stabilimento SILAC) per evitare pericoli, danni ed incidenti ad automezzi e pedoni, a cui seguirà un più ampio piano di rifacimento viario della città.

A tal proposito, l’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione e rispettare le comunicazioni della Polizia Municipale rispetto ai divieti temporanei di parcheggio per consentire lo svolgimento dei lavori.