Infrastrutture, Carfagna: da ok Cipess, buone notizie per la strada a scorrimento veloce del Gargano

“Buone notizie per milioni di cittadini meridionali. Con la delibera Cipess appena varata finanziamo opere stradali, ferroviarie e idriche al Sud per 5,1 miliardi: opere già pronte per essere realizzate che adesso, con la dotazione delle risorse necessarie, possono essere avviate”. Lo afferma in una nota la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, commentando il via libera del Cipess all’anticipazione di oltre 6,3 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione per opere infrastrutturali.

“Nell’elenco – spiega nel dettaglio Carfagna – ci sono realizzazioni attese da anni, come la strada a scorrimento veloce del Gargano e la Poggio Imperiale-Candela“