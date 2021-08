Infopoint Piazzetta Mercato, le precisazioni del Gal

Spett.le Redazione, crediamo sia doveroso fare delle precisazioni relative all’operatività degli Uffici di

Informazione turistica presenti nel territorio di Manfredonia, argomento attorno al quale è stata generata

un po’ di confusione.



Spiace dover leggere una notizia così approssimativa che arreca un immeritato danno d’immagine (nel

periodo clou della stagione turistica) ad una città che con le proprie forze sta cercando di rialzarsi, poiché

non corrisponde affatto al vero la notizia che “Se un turista viene a Manfredonia e cerca informazioni sulla

nostra città non trova in nessun posto un centro di accoglienza”.



Infatti, dal febbraio 2015 è operativo con continuità (senza alcun costo di gestione a carico della comunità)

il Centro di Informazione ed Accoglienza turistica grazie ad un investimento finanziario del Gal

Daunofantino che ha ristrutturato e reso fruibile l’immobile di Piazzetta Mercato ricevuto in comodato

d’uso dall’Amministrazione comunale. Il Centro di Informazione ed Accoglienza turistica del Gal

Daunofantino (per nulla interessato dalle controverse vicende dall’Ufficio regionale I.A.T.) è un progetto

integrato di promozione territoriale che prova a risolvere le debolezze del sistema turistico locale,

proponendo opportuni punti di contatto con i turisti che visitano i luoghi, per fornire adeguate informazioni

sugli itinerari possibili e su come trascorrere in serenità la permanenza in loco.



Uno strumento in grado di valorizzare, a fini turistici, il patrimonio naturale, ambientale e storico-culturale

dell’area. In quest’ottica il centro di informazione è un luogo, facilmente raggiungibile ed individuabile, in

cui si forniscono ai visitatori sia elementi informativi sempre aggiornati utili per la permanenza (quali, ad

esempio, le diverse possibilità di pernottamento, i trasporti, informazioni ad hoc su possibili itinerari

storico-culturali, paesaggistici ed enogastronomici) sia servizi che possano consentire un più facile accesso

ai luoghi ed alle informazioni, per dare una più facile lettura della cultura del territorio (possibile mediane la

visione di filmati e di pannelli fotografici e filmati).



Attualmente il Centro di Informazione ed Accoglienza turistica è gestito direttamente da personale del Gal,

registrando il passaggio quotidiano di centinaia di turisti, in particolar modo stranieri , che riscontra un

ottimo giudizio da parte dei fruitori per la qualità e l’utilità del servizio (dati rilevabili dai registri delle

presenze). Altresì, il Gal DaunOfantino è capofila di “Manfredonia Experience”, il progetto di promozione

turistica della città autofinanziato per il secondo anno consecutivo da 28 imprenditori del Contratto di Rete

“Manfredonia in Rete”. Tra gli strumenti realizzati, vi è anche la stampa in 15mila copie di una brochure (in

distribuzione presso lo stesso l’Infopoint) con la mappa della città e contenente tutte le informazioni sui

principali luoghi turistico culturali da visitare.



L’Infopoint di Piazzetta Mercato è anche location e contenitore culturale di numerose iniziative volte alla

promozione della città a disposizione di tutte le associazioni, così come dimostrato dall’ospitalità fornita ai

diversi eventi che si stanno svolgendo con successo (senza alcun costo per gli organizzatori e gli spettatori)

sul Terrazzo panoramico della medesima location.



Cordiali Saluti

Gal DaunOfantino Srl