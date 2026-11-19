Info biglietti per Francavilla-Manfredonia
Info Tickets Francavilla – Manfredonia
In vista della gara esterna contro il Francavilla, in programma domenica 22 novembre alle ore 14:30 allo Stadio “N. Fittipaldi”, si comunicano le disposizioni per i sostenitori del Manfredonia:
MODALITÀ DI ACQUISTO:
I 100 biglietti nominativi riservati al Settore Ospiti saranno in vendita dalle ore 15:00 di oggi, giovedì 19 novembre, fino alle ore 20:00 di sabato 21 novembre.I tagliandi sono acquistabili presso:Service.com srl, Viale Ofanto 357/359/361 – Foggia (FG)
Tutte le ricevitorie abilitate al circuito postoriservato.itIl botteghino dello stadio resterà chiuso il giorno della gara
PREZZI SETTORE OSPITI:Intero: € 10,00 (esclusi diritti di prevendita)Under 12: Ingresso gratuito
ACCESSO ALLO STADIO:L’ingresso allo stadio sarà consentito esclusivamente a chi è munito di tagliando di ingresso da esibire unitamente a un documento di riconoscimento.
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