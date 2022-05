“È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Non so chi fosse, ma mi sono arrabbiato. È umano. È venuto l’arbitro e ha espulso me. Giustamente…”

Queste le parole di Massimiliano Allegri al termine di Juventus-Inter di Coppa Italia.

Il calcio, come dimostra il video, è stato di Mario Cecchi, collaboratore di Inzaghi, che (sembra) involontariamente tocchi il mister della Juve.