Infiltrazioni mafiose, se ne parla stasera a ‘Gente di mare’

Si avvia alla serata conclusiva la prima festa regionale del gruppo CON organizzata a Manfredonia e che ha riscosso in queste giornate notevoli consensi, rimettendo al centro dell’attenzionecultura e dibattiti politici accompagnati da ottima musica e degustazioni enogastronomiche apprezzatissime.

Questa sera, a partire dalle ore 20.00, la festa si aprirà con la presentazione del libro “Quando c ’è la Salute” di Michele Mirabella, giornalista, conduttore, attore e scrittore. Il volume si presenta come un compendio agile di informazioni, miti, curiosità, dicerie, modi di dire e perché no, pettegolezzi e illazioni che circondano la storia della medicina. Un curiosare dietro le quintedel mondo medico sanitario alla scoperta dei personaggi antichi e moderni, alla ricerca di verità o supposte tali ma sempre col sorriso sulle labbra, cui il “Professore” ha abituato i suoi lettori. La presentazione del libro sarà condotta dal giornalista Mario Valentino e ci sarà la possibilità di acquistare copie autografate direttamente dall’autore.

Dalle 20.45 avrà inizio un interessante dibattito con ospiti d’eccezione: l’On. Rita Bernardini, Consigliere Generale delPartito Radicale, l’Avv. Alfredo Cacciapaglia, ex sindaco di Parabita (LE), l’On. Elisabetta Zamparutti, Membro del ComitatoEuropeo per la Prevenzione della Tortura, e l’Ing. Antonio Di Iasioex sindaco di Monte Sant’angelo (FG). Si parlerà di scioglimenti dei Comuni per infiltrazioni mafiose, per capire se è possibile combattere la mafia senza minare i principi dello Stato di Diritto e i diritti umani fondamentali e se è possibile evitare l’infiltrazione mafiosa nella vita democratica senza annullare il voto e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica. A moderare l’incontro nell’ambito della festa organizzata da CON Manfredonia, l’On. Sergio D’Elia, Segretario di Nessuno Tocchi Caino.

Durante la serata, tornano il Festival enogastronomico argentino e spagnolo ed il Mangiamare, riproposizione dell’antica tradizione della sagra del pesce per celebrare l’immensa ricchezza proveniente dal mare di Manfredonia. Nell’edizione 2021 del’Mangiamare’ voluta fortemente dal gruppo CON nell’ambito della festa Gente di Mare, l’ottimo pesce fresco del golfo sarà accompagnato da bruschetta, anguria e dell’ottimo vino. L’ingresso alla festa è libero, il ticket per la consumazione al Mangiamareè di 10 euro.

La serata di festa si concluderà dopo il dibattito con lo spettacolo musicale degli Studio 58, cover band di autori vari della musica leggera italiana, per un viaggio musicale dagli anni 60 ai giorni nostri.

Non mancate, fate festa CON noi!

