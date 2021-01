“Indovina chi viene a (s)cena” prenota il tuo posto gratuito ed assisti allo spettacolo teatrale, dal 5 al 10 gennaio

Sei sintonizzato e stai seguendo i primi eventi di “Indovina chi viene a (s)cena”? Non vedi l’ora di ascoltare le altre storie che abbiamo in programma per te? Dal 5 al 10 gennaio saranno ben 10 gli eventi misteriosi in diretta streaming! Prenota qui il tuo posto gratuito: www.rebellive.it/o/teatro-pubblico-pugliese

INDOVINA CHI VIENE A SCENA A GROTTAGLIE – 5 GENNAIO – ore 19.30 / ore 21.00 – in diretta dal Teatro Monticello

INDOVINA CHI VIENE A SCENA A FASANO – 6 GENNAIO – ore 19.30 / ore 21.00 – in diretta dal Teatro sociale Fasano

INDOVINA CHI VIENE A SCENA A CONVERSANO – 8 GENNAIO – ore 19.30 / ore 21.00 – in diretta dal Cinema Teatro Norba

INDOVINA CHI VIENE A SCENA A BARLETTA – 9 GENNAIO – ore 19.30 / ore 21.00 – in diretta dal Teatro Curci

INDOVINA CHI VIENE A SCENA A TORREMAGGIORE – 10 GENNAIO – ore 19.30 / ore 21.00 – in diretta dal Teatro Rossi Il teatro arriva a casa tua a ora di cena con un evento e un ospite misterioso. Pronti? Via! Chi sarà il personaggio misterioso? Che storia ci racconterà? Scoprilo in diretta con noi!

Prenotare il tuo posto gratuito agli eventi è semplicissimo

Vai sul sito www.rebellive.it/o/teatro-pubblico-pugliese e scegli l’evento a cui partecipare. Clicca sul pulsante “Acquista Biglietto”. L’ingresso è gratuito!

Inserisci i tuoi dati (controlla che l’email sia scritta bene e sia attiva, riceverai qui i dati di accesso). Accetta le condizioni di vendita e clicca ” Acquista Biglietto”. Vedrai un messaggio di conferma

Adesso vai nella tua casella di posta elettronica e verifica che ti sia arrivata una comunicazione da R3B3L. Conserva la comunicazione ricevuta, le informazioni riportate ti serviranno per accedere alla visione dell’evento il giorno e l’ora in programmazione. Se non ricevi l’email controlla nello SPAM o scrivi a info@rebellive.it*Gli appuntamenti delle 19.30 e delle 21.00 sono due eventi diversi, non lo stesso spettacolo in doppia recita. Continua a seguire la nostra pagina, cerca gli indizi nei nostri post e prova a indovinare l’evento misterioso! Il più veloce potrà vincere ogni settimana un biglietto valido per la Stagione Teatrale 2020/21 utilizzabile in uno dei teatri del circuito….”Indovina chi viene a (s)Cena” è il nuovo format culturale online del Teatro Pubblico Pugliese e dei Comuni soci, che unisce artisti e pubblico in questo momento di sospensione dello spettacolo dal vivo.