Indovina chi viene a (s)cena a Monte Sant’Angelo

Continua il viaggio per i teatri di Puglia con “Indovina chi viene a (s)cena”, il format ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con i Comuni soci del Consorzio, Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia. Da venerdì 12 a domenica 14 marzo, saranno in programma due performance teatrali al giorno con ospiti e spettacoli che racconteranno luoghi, tradizioni, personaggi, eccellenze della Puglia, e toccheranno i comuni di Conversano, Francavilla Fontana e Monte Sant’Angelo.

Si parte venerdì 12 marzo con i due appuntamenti in streaming dal Teatro Norba di Conversano, si proseguirà sabato 13 marzo dal Teatro Italia di Francavilla Fontana, si concluderà domenica 14 marzo dal Teatro Peppino Principe di Monte Sant’Angelo.

In tutte le piazze è previsto un doppio appuntamento (il primo alle 19.30 e il secondo alle 21) per un totale di sei diverse storie curate da altrettante compagnie teatrali pugliesi. Per prenotare il proprio posto a tavola, gratuito, basta seguire le indicazioni riportate sul sito www.rebellive.it/o/teatro-pubblico-pugliese.

Per chi ha voglia di mettersi alla prova prosegue inoltre sui social il gioco a indizi con Eva Kant e Diabolik pronti ad aiutare il pubblico a scoprire i misteriosi spettacoli in programma in ogni Comune e far vincere, ogni settimana, al più veloce, un biglietto valido per la Stagione Teatrale 2020/21 utilizzabile in uno dei teatri del circuito. Un gioco che prosegue anche con la newsletter del Tpp con indizi speciali solo per gli iscritti (per scoprire di più https://bit.ly/nwtpp20).

Intanto, la scorsa settimana il progetto ha toccato i Comuni di Aradeo, Giovinazzo e Pietramontecorvino. In streaming dal Teatro Comunale Domenico Modugno di Aradeo sono andate in scena le Compagnie Io Ci Provo e Don Pasta. La prima ha trasportato gli spettatori nel compleanno di una donna vissuta in un piccolo paese del Sud Italia, Aradeo, negli anni 50: uno spaccato di sud che rivive attraverso un atto d’amore e gli occhi delle sue nipoti. Don Pasta ha mescolato nella performance teatrale cucina, musica, racconto popolare e immagini di nonnine di Aradeo in cucina. In streaming dal Teatro Odeion di Giovinazzo sono andate in scena le Compagnie Reggimento Carri e Senza Piume Teatro. Reggimento Carri in un borgo di mare, Giovinazzo, ha celebrato il più grande miracolo che la vita abbia creato: l’uomo, la poesia, il canto. Senza Piume ha raccontato di come la musica e l’arte siano entrate nella loro vita proprio grazie a persone e paesaggi dei piccoli paesi del sud e della Puglia da cui provengono.

E infine, dal Teatro San Pardo di Pietramontecorvino è toccato all’Associazione Amici della musica Paisiello e alla Compagnia Babele andare in scena. La prima ha realizzato una performance dedicata a due miracoli: uno legato al teatro e alle opere di un talento come Massimo Troisi; l’altro relativo a un evento accaduto a Pietramontecorvino il 16 maggio del 1889, che vede come protagonista Sant’Alberto e la processione a lui dedicata. La Compagnia Babele ha invece raccontato di tre personaggi tipici, molto conosciuti dalla comunità locale di Pietramontercovino, ma che per le loro caratteristiche si elevano a modelli della commedia classica: il sempliciotto, il sapientone, il vanaglorioso.

Infine un po’ di dati sui biglietti venduti per ciascuno degli appuntamenti dello scorso fine settimana divisi per città: Aradeo 884 biglietti, Giovinazzo 415 biglietti, Pietramontecorvino 401 biglietti.

