Indiscrezioni dalla Russia: Olesya Rostova non sarebbe Denise Pipitone

Olesya Rostova non sarebbe Denise Pipitone. In attesa della messa in onda della trasmissione russa “Lasciali parlare”, sarebbero pochissime le speranze che la giovane ragazza, somigliante a Piera Maggio e andata in tv in cerca dei genitori, sia effettivamente la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre 2004. Lo show, già registrato, andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì e renderà pubblici gli esami del Dna.