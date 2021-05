Indagine Skuola.net: “Bambini davanti agli schermi 8 ore al giorno, isolati e con emozioni negative”

Più connessi ma più isolati: durante la pandemia di Covid-19, l’80% di bambini e adolescenti ha avuto emozioni negative e 1 su 2 sta davanti agli schermi dei device per oltre 8 ore al giorno. È il quadro che emerge da un sondaggio realizzato da Società Italiana di Pediatria, Polizia di Stato e Skuola.net

Il sondaggio è stato condotto su un campione di 10mila studenti – di cui 6.500 ragazzi tra 15 e 18 anni e 3.500 tra 9 e 14 anni – costituito per il 65% da ragazze e per il 35% da ragazzi, rappresentativo di tutto il territorio nazionale

Il 54% del campione dichiara di usare i media device per più di tre ore al giorno, oltre al tempo trascorso in Dad (il 50% nella fascia 9-14 anni, il 57% in quella 15-18 anni). Nel 2019, questa percentuale era pari al 41%, e l’aumento ha riguardato soprattutto i giovanissimi, ossia i 9-14enni

Le relazioni nello spazio digitale però non bastano: l’80% vive emozioni negative. In mancanza della scuola e di altri ritrovi abituali come palestre, piscine, laboratori teatrali, la tecnologia si afferma come strumento di “sopravvivenza”, unica strada per costruire o mantenere relazioni umane, seppur mediate

A fronte di questi dati, la Società Italiana di Pediatria sottolinea i possibili risvolti negativi di stili di vita sbagliati sulla salute fisica e mentale di bambini e adolescenti e auspica il recupero al più presto di abitudini più salutari