Incredibile ritrovamento nelle campagne di Ascoli Satriano, rinvenute una gavetta ed una borraccia risalenti al secondo conflitto mondiale

Incredibile ritrovamento nelle campagne di Ascoli Satriano . Qualche giorno fa sono state rinvenute una gavetta ed una borraccia risalenti al secondo conflitto mondiale. La gavetta è molto ricca di dettagli identificativi, motivo per cui non sarà difficile risalire al legittimo proprietario ed eventuali eredi, che saranno contatti al più presto per concordare, qualora lo vorranno, le modalità di consegna dei cimeli. L`attuale proprietario è disponibile a donare sia la gavetta che la borraccia, presumibilmente appartenenti alla stessa persona.

Ne dà notizia Gino Gallo, amministratore del gruppo “Ascoli Satriano – La città dei Grifoni” che già di recente si è impegnato per far pervenire agli eredi un altro cimelio appartenuto ad un soldato di origini ascolane

Fonte ilMegafono