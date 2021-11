Incontro Rotice-N.Gatta: Pnrr, Cis Capitanata, strade, scuole e turismo i temi. Verso il gemellaggio natalizio Manfredonia-Candela

Favorire lo sviluppo e la crescita socio-econimico per far tornare Manfredonia punto nevralgico per il futuro della Capitanata e della Puglia.

Ne ho discusso con Nicola Gatta (Presidente della Provincia di Foggia e Sindaco di Candela) venuto a farmi gradita visita istituzionale a Palazzo di Città. Con lui abbiamo discusso di PNRR, CIS Capitanata, infrastrutture, azioni di valorizzazione produttiva e turistica.

Ho chiesto al Presidente maggiore attenzione sull’attuazione degli interventi inerenti la viabilità che collega Manfredonia (già in corso importanti interventi sulla Rivolese-Cerignola e sul tratto per San Giovanni Rotondo) e dell’edilizia scolastica.

Altresì, in qualità nel ruolo di sindaco che Gatta ricopre, ho proposto un gemellaggio tra Manfredonia e Candela sul tema del Natale come operazione di marketing territoriale per l’incentivazione dell’appeal turistico. Nei prossimi giorni presenteremo nei dettagli questo accordo che mette in rete due eccellenze che stanno avendo un grande riscontro mediatico e turistico nazionale: “Luci del Golfo” (organizzato dall’Associazione Io sono partita iva – Manfredonia) e Candela,il paese del Natale.

Manfredonia torna finalmente strategica per la Provincia di Foggia ed avrà un ruolo da protagonista nelle dinastiche di sviluppo del territorio e di reperimento di fondi e finanziamenti.

UN NUOVO INIZIO