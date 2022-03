Incontro organizzativo per il Mondiale di Orienteering che si terrà sul Gargano in estate, presente anche una rappresentanza del comune di Apricena

Nella giornata di ieri, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Apricena, l’assessore Nino Specchiulli ha presenziato al terzo incontro con i Vertici della Federazione Italiana Sport Orientamento, tenutosi presso la Sede del Coni Provinciale per l’organizzazione della più grande Manifestazione Mondiale di Orienteering, in programma dal 6 al 16 luglio 2022 sul Gargano.

L’incontro, presieduto dal Consigliere Provinciale Roberto Augello e coadiuvato dall’Ufficio Stampa, rappresentato da Veronica Buono e Antonio Villani, ha riscosso grande interesse e partecipazione da parte di tutti i rappresentanti dei Comuni limitrofi aderenti all’importante progetto.

Una grande opportunità che metterà in risalto, ancor di più, le bellezze e i borghi del nostro territorio e che ci consentirà di valorizzare, nella massima tutela del Patrimonio ambientale, un’area di particolare pregio come il Gargano. Un segnale di grande ripartenza e della volontà, da parte delle Istituzioni, di sostenere in ogni modo la ripresa di tutte le attività.

Il prossimo incontro, previsto ad aprile, si svolgerà nella nostra Città. Saremo lieti di accogliere i Vertici della Federazione Italiana Sport Orientamento e molti Sindaci, Assessori e Consiglieri Garganici.