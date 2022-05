Incontro Confidi Confcommercio a Manfredonia

Incontro CONFIDI CONFCOMMERCIO

Garanzie, Credito ed Incentivi regionali: un ventaglio di opportunità a disposizione delle PMI e dei Professionisti per avviare o ampliare la propria attività, con il supporto del Confidi Confcommercio Puglia.

Ma non solo: fari puntati sulle ultime novità regionali in tema di finanza agevolata e contributi a fondo perduto.

L’appuntamento è fissato per giovedì 26 maggio, alle ore 15:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, che supporterà l’incontro attraverso la presenza del primo cittadino e della sua squadra di governo.