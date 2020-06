Incontro con la senatrice Gisella Naturale “Ripartiamo dalla Cooperazione. Focus di imprese Cooperative”

Lunedì 29 giugno, la Senatricedel MoVimento 5 stelle Gisella Naturale, componente della Commissione Agricoltura del Senato, promuove alcuni incontri con le cooperative della Provincia di Foggia per discutere delle strategie di crescita dell’agroalimentare di qualità della Daunia. All’iniziativa parteciperà anche la consigliera regionale Rosa Barone.

“Ripartiamo dalla Cooperazione. Focus di imprese Cooperative” è il titolo dell’iniziativa di lunedì, che si articolerà in quattro momenti: alle ore 9.30 l’appuntamento è a Cerignola presso la Cooperativa “La Bella di Cerignola”, alle ore 11.30 a Ripalta-Lesina presso la Cooperativa “La Palma”, alle ore 15.30 a Apricena presso la Cooperativa “Fra Coltivatori” e, infine, alle ore 17.30 a Torremaggiore presso la Cooperativa “Peranzana Alta Daunia”.

«Con l’impatto della crisi economica del decennio scorso e con l’emergenza Covid-19, l’intero sistema produttivo nazionale è stato messo in ginocchio. Ora è il momento di ripartire dal nostro tessuto imprenditoriale di medio-piccole imprese. In questo scenario la Cooperazione può risultare ancora oggi uno strumento virtuoso di aggregazione insostituibile in grado di valorizzare i tanti giovani desiderosi di crescere “in rete”. Identica prospettiva si pone per le donne imprenditrici a cui va riconosciuto il grande fermento innovativo già avviato, grazie alla loro creatività e alle energie positive che generano un nuovo modello di impresa integrata e sostenibile nel rispetto delle vocazioni del territorio con più attenzione e tutela del consumatore in termini di sicurezza alimentare, tipicità, origine e aspetti salutistici. Ed è con questo spirito che ho promosso gli incontri di lunedì in Provincia di Foggia». Dichiara la Senatrice Gisella Naturale.