Incontro a Bari tra l’Assessorato regionale e le principali marinerie di Puglia: presenti anche Rotice e Gatta

Nuovo giorno, nuova battaglia. Appena terminato a Bari presso la sede dell’Assessorato regionale Agricoltura e Pesca, l’incontro tra l’Assessore Donato Pentassuglia e le principali marinerie di Puglia, tra le quali Manfredonia.

Ho accompagnato, assieme al consigliere regionale Giandiego Gatta (tra i fautori di questo importante incontro), una rappresentanza di nostri pescatori ormai in sciopero contro il caro gasolio da una settimana con gravissime ripercussioni sulla tenuta sociale ed economica del territorio.

Vanno date risposte urgenti a questa emergenza, evitando il blocco della produzione con il conseguente collasso di tutto l’indotto:commercianti e ristoratori in primis. Armatori e pescatori non vogliono sussidi per restare a casa, ma essere messi nelle condizioni di poter lavorare. Attualmente ciò non è possibile a causa dell’eccessivo costo del gasolio (la nostra marineria utilizza circa 34milioni di litri all’anno) che rende impossibile alcun guadagno a fronte di esorbitanti spese di base.

C’è anche il rischio dell’invasione di prodotto estero di scarsa qualità sulle nostre tavole a casa e nei ristoranti.

Ho invitato l’Assessore Pentassuglia a sollecitare l’intervento dei Ministeri con risposte immediate prima che sia troppo tardi e si scriva la parola fine per la pesca.

L’Assessore ha reso noto che, dopo una lunga fase istruttoria, entro 15/30 giorni saranno liquidate immediatamente le “Misure covid” come prima boccata d’ossigeno. Inoltre, al vaglio della Giunta e del Consiglio regionale altre misure come la copertura del differenziale dell’aumento costo gasolio o l’indizione di un fermo pesca straordinario. Tra le possibilità vi sarebbe anche quella di chiedere all’UE (i cui referenti tecnici saranno a Bari nelle prossime settimane) di andare in deroga alla legislazione per stanziare ulteriori risorse.

Tuteleremo e lotteremo in ogni sede e con ogni strumento per la nostra idea di economia del mare mantenendo sempre ben dritta la barra, anche nella burrasca. Manfredonia ha scelto un altro futuro!

Gianni Rotice – Sindaco di MANFREDONIA