Incidente tra San Severo e Torremaggiore, un morto ed un ferito

Un morto e un ferito. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto, questa mattina, sulla provinciale 30, la strada che collega San Severo e Torremaggiore, nei pressi dello svincolo per Termoli. Un’automobile, per cause ancora da accertare si è scontrata con un trattore il conducente è morto all’instante. Ferita anche la persona che era alla guida dell’automobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e personale del 118.