Incidente stradale, muore 40enne di Zapponeta. Il Comune annulla gli eventi

Ancora un dolore immenso per la nostra comunità, che è scossa per la perdita di un figlio di 40 anni, a causa di un tragico incidente stradale.

Non ci sono parole.

Un abbraccio forte alla famiglia e uno grande fin lassù a Michele.

I funerali si terranno domani mattina, alle ore 9:30, presso la Chiesa San Michele Arcangelo di Zapponeta.

Il calendario degli eventi estivi, da ieri, è sospeso fino a prossima comunicazione.

IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE