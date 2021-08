Grave incidente stradale sulla strada che collega Lucera a Troia. Due le auto coinvolte e due i feriti, di cui uno in maniera molto grave.

Coordinati dalla C.O. del 118, sono intervenute due ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco e l’elisoccorso.

Il paziente più grave è stato trasfuso, intubato, gli è stato drenato un pneumotorace e trasportato in volo a S.Giovanni Rotondo.