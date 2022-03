Incidente Gargano, Lovecchio (M5S): “Non è possibile attendere altre vittime innocenti: Anas ed Ente Parco del Gargano devono prendere provvedimenti immediati”

Dichiarazioni dell’On. Giorgio Lovecchio (M5S):



“In un momento in cui la Capitanata sogna il prolungamento della superstrada del Gargano, la Statale 693 miete un’altra vittima. Nella notte appena trascorsa, il noto imprenditore Luigi Turco ha perso la vita allo svincolo di San Nicola perché la sua auto ha impattato contro un branco di cinghiali. Al tramonto o nell’oscurità della notte, cinghiali e vacche podoliche allo stato brado insidiano quotidianamente il transito di auto, moto e caravan. Durante la stagione balneare la situazione è ancor più tragica, visti i flussi turistici.

Non è possibile attendere altre vittime innocenti: Anas ed Ente Parco del Gargano devono prendere provvedimenti immediati, con transennamento dell’intera arteria o con l’introduzione di corridoi ecologici per consentire il transito degli animali. Questo argomento sarà trattato personalmente dal sottoscritto in un’interrogazione parlamentare al ministro delle infrastrutture e della mobilità. Alla famiglia di Luigi Turco, noto produttore di ortaggi pregiati e salicornia, giungano le mie condoglianze”.



Segreteria On. Giorgio Lovecchio