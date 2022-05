Incidente ferroviario, l’investito è un ragazzo di 21 anni

Un giovane di 21 anni è stato investito, questa mattina, da un treno sulla linea Foggia-Lucera. La vittima stava camminando su un binario quando è stato travolto dal convoglio.



Il macchinista – pur avendo azionato i sistemi di sicurezza e allertato il sistema acustico – non è riuscito a evitare l’impatto: per il giovane non c’è stato nulla da fare. La circolazione dei treni sulla linea Foggia Lucera è stata al interrotta e i convogli sono sostituiti con autobus.