Incidente Beccarini, uno dei due feriti è grave

E’ di due feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 60, in località Beccarini, nella campagne di Manfredonia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori un furgone e un’auto botte si sono scontranti frontalmente, per cause ancora da accertare. Nel violento impatto i conducenti dei due mezzi sono rimasti feriti. Sul posto Vigili del fuoco e personale del 118. E’ stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato uno dei due autisti all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi. L’altro autista è stato ricoverato all’ospedale di Manfredonia.