“Inchiostro di Puglia” a Manfredonia il 9 Settembre per il “Destination Marketing Awards”

Riconoscere chi da sempre si batte e lavora per il territorio, per amplificarne le azioni e le voci, mettendo in luce chi ha fatto chi agisce attivamente per lo sviluppo del territorio progettandone il suo futuro.

Fin dalla sua prima edizione, il premio “Destination Marketing Awards” si è posto questo obiettivo cardine. Nella cornice del progetto culturale “Festival delle Terre d’Acqua” l’edizione 2022 del premio, prevista per venerdì 9 settembre presso l’anfiteatro Marina del Gargano, presenterà alla città di Manfredonia non solo i premiati di quest’anno, ma soprattutto discuterà con loro e con la platea delle azioni da intraprendere per migliorare la Terra che amiamo e che ci circonda.



Gli attori dello sviluppo del territorio che si sono distinti quest’anno sono:

Emma Taveri – assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività di Brindisi

Premio “Destination marketing awards” per il Marketing territoriale

Massimo Manera – presidente del CdA della Fondazione “La Notte della Taranta”

Premio “Destination marketing awards” per lo Spettacolo e le politiche culturali

Nicola Tattoli fondatore dell’associazione “Pugliesi a Milano”

Premio “Destination marketing awards” per le Politiche giovanili e d’impresa

Sergio Venturino Comitato Vola Gino Lisa

Premio “Destination marketing awards” per l’Attivismo sociale

Alessandro Piva regista, sceneggiatore, produttore cinematografico

Premio “Destination marketing awards” per la Promozione turistica in video-telling

Simona Padalino e Rita Amatore – Associazione ParcoCittà

Premio “Destination marketing awards” per la Riqualificazione territoriale

Michele Galgano – Inchiostro di Puglia, community virtuale

Premio “Destination marketing awards” per la Promozione del brand Puglia

Inutile dire che la seconda edizione del premio “Destination marketing Awards” sarà molto di più di una “semplice” premiazione. Presentato da Rocky Malatesta, esperto dello sviluppo di destinazioni turistiche, l’evento vedrà la pregevole e illuminante presenza di Roberta Garibaldi. In qualità di esperta del settore del Turismo riconosciuta a livello internazionale, l’amministratrice delegata ENIT condividerà con noi visioni sul futuro della nostra città ma soprattutto della nostra Terra. Tale riflessione nasce con l’intento di condividere l’opportunità di sviluppo economico e turistico del nostro territorio.

In definitiva, il premio “Destination Marketer Awards” è il riconoscimento all’impegno profuso da professionalità del turismo e della cultura impegnati nell’opera di valorizzazione delle destinazioni turistiche territoriali, dal Gargano all’intero Sud, focalizzando il proprio concreto agire nella promozione della qualità della storicità dei contesti locali, delle scelte di governo, nell’organizzazione dei servizi, nella comunicazione dei luoghi tipici e delle tradizioni popolari.

«La seconda edizione de premio Destination Marketing Awards – commenta Michele De Meo, Presidente della Fondazione Re Manfredi – sarà un momento importante di dialogo e confronto sulle vocazioni, le eccellenze e le progettualità del territorio. Tutti i nostri premiati, nei loro ambiti professionali e territoriali, hanno garantito innovazione, qualità e successo alle tante realtà che hanno immaginato e poi animato. Il nostro premio vuole essere un riconoscimento alla loro lungimiranza e alla loro visione del turismo, una leva di sviluppo ampia che bisogna concepire sempre di più in un’ottica di crescita sociale, culturale e civica dei territori».

L’evento di venerdì 9 settembre, con accesso gratuito a partire dalle ore 20, vedrà anche l’intervento del comico e attore Renato Ciardo che allieterà la serata nella suggestiva cornice dell’anfiteatro Marina del Gargano.