Inchiesta appalti turismo, Gatta (FI): “Vicenda inquietante, urge un cambio di passo”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“L’inchiesta sugli appalti della Regione nel settore turistico di “Apulia Film Commission” e “Puglia Promozione” apre degli scenari inquietanti: ci sarebbero stati troppi affidamenti diretti con l’ipotesi di favorire alcune società vicine alla Giunta regionale. Al di là di quanto verrà evidenziato dal lavoro della magistratura, emerge forte l’urgenza di voltare pagina e cambiare passo per rilanciare un settore trainante per la nostra Puglia. La provincia di Foggia, ricca di eccellenze, è stanca di subire mortificazioni quotidiane anche sul fronte dei servizi e delle politiche di promozione del territorio. C’è bisogno di un grande piano di promozione turistica che spinga per una Puglia ad un’unica velocità senza lasciare indietro nessuno. Non possiamo sottacere, inoltre, che desti non poca preoccupazione il fatto che la denuncia che ha dato impulso all’inchiesta sia stata presentata proprio da un consigliere della maggioranza di Emiliano: una circostanza a dir poco inusuale che fa parecchio pensare. Si tratta di una vicenda opaca su cui i giudici faranno luce, ma il giudizio politico non può che essere uno: c’è bisogno di un cambiamento radicale per la nostra Regione”. /com