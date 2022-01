Incendio “Ultima Spiaggia” e programmazione futura: l’Amministrazione Comunale incontra gli operatori balneari di Siponto

Anche se siamo in pieno inverno nei giorni più freddi dell’anno, ieri sera a Palazzo di Città l’Amministrazione comunale ha discusso di spiagge con gli operatori balneari di Siponto in ottica di una strutturata programmazione e reciproca collaborazione.

Una riunione ricca di spunti di riflessione per stabilire un percorso comune della categoria con l’amministrazione Rotice, partendo dal tema dell’affermazione della legalità, una priorità non più sottovalutabile a tutti i livelli istituzionali, come dimostrato dall’episodio incendiario di domenica ai danni dell’ “Ultima Spiaggia”, ai cui titolari é stata espressa solidarietà unanime e ferma condanna dei presenti.

I rappresentanti dei lidi balneari di Siponto hanno ringraziato Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’assessore al Demanio Antonella Lauriola, dimostratisi attenti interlocutori nella discussione al riguardo dei problemi legati al rinnovo delle concessioni, alla valutazione della coerenza dei vincoli sia del Piano di assetto idrogeologico sia del Piano delle coste.

Dopo anni di sottovalutazione dei veri problemi legati ad una pianificazione regionale calata dall’alto e senza la tutela dell’ente comunale , è stato condiviso come sia arrivato il momento di organizzare un tavolo permanente di confronto per affrontare le emergenze legate all’impossibilità di programmare investimenti che consentano un futuro certo non solo per il rinnovo delle concessioni ma per la salvaguardia dell’economia generata dal settore turistico balneare di Siponto ed all’occupazione relativa.

Nell’incontro è stato affrontato anche il tema della necessità di avere un’amministrazione che garantisca tempi certi e procedure semplificate per il rilascio dei permessi e dei pareri alla categoria.